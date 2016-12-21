Россия заморозит переговоры об отмене виз для Турции

Москва, 21 декабря. Источник в российских внешнеполитических кругах сообщил, что РФ заморозит переговорный процесс о введении безвизового режима с Турцией.

Отмечается, что рассмотрение данного вопроса будет отложено на неопределенное время, говорится в материале газеты «Известия».

Сообщается, что российская сторона много раз поднимала вопрос о необходимости гарантий безопасности гражданам РФ в Турции. Также отмечалось, что Анкаре необходимо выполнить определенные требования для того, чтобы Москва открыла беспрепятственный въезд для граждан Турции.

Подчеркивается, что Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию.