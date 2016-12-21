Клинтон обошла Трампа на три милиона голосов избирателей

Вашингтон, 21 декабря. Хиллари Клинтон, которая принимала участие в борьбе за президентское кресло в США, на три миллиона голосов избирателей смогла обойти своего соперника республиканца Дональда Трампа. Однако политик проиграла Трампу по выборщикам. Об этом стало известно из данных, которые были официально утверждены по результатам по всем штатов. Эту информацию разместило у себя на страницах интернет издание Hill.

Напомним, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал уверенную победу на выборах главы государства, которые состоялись 8 ноября. Республиканец набрал большинство выборщиков от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей.

Отметим, что в настоящий момент демократ Хиллари Клинтон набрала 65 844 610 голосов (48,2%) против 62 979 636 голосов у Трампа (46,1%).

По выборщикам от штатов Трамп набрал 304 голоса против 227 у Клинтон — именно число выборщиков решает, кто станет президентом США.

