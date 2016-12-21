Керри предложил Турции помощь США в расследовании убийства российского посла

Вашингтон, 21 декабря. США предложили Турции свою помощь в расследовании убийства российского посла в Анкаре. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри во время телефонной беседы со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщается, глава американского внешнеполитического ведомства лично предложил в расследовании убийства российского посла. Аналогичное предложение ранее было передано и главе российского МИД Сергею Лаврову.

"Госсекретарь предложил помощь США в расследовании ужасного убийства российского посла в Турции Андрея Карлова", — говорится в документе. Ранее Керри передал подобное предложение и министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Напомним, что в этот понедельник в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов. Убийство произошло на открытии фотовыставки.