Меркель обвинили в поддержке исламистов

Берлин, 21 декабря. Немецкая оппозиция обвинила федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель в поддержке исламистов, совершающих террористические акты в Европе.

По мнению оппонентов канцлера, политика в отношении беженцев, проводимая Меркель, уже привела к тому, что радикальные исламисты, перемещающиеся в Европу, организовали уже несколько террористических атак в этом году, говорится в материале газеты «Известия».

По словам члена партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Претцеля, смерти всех погибших в террористических атаках в Европу в этом году находятся на совести Ангелы Меркель.

Отмечается также, что еще одной вероятной причиной атак могли быть связи Европейского союза, и в частности Германии, с исламистскими силами, действующими в Сирии.