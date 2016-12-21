Госдума смягчит наказание тяжелобольным заключенным

Москва, 21 декабря. Государственная дума РФ рассмотрит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, смягчающие наказание для заключенных, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Сообщается, что данный вопрос будет рассматриваться компетентными органами в течение трех дней, говорится в материале газеты «Известия».

В перечень болезней, при наличии которых человек может рассчитывать на смягчение меры пресечения входят 20 заболеваний, в том числе туберкулез, ВИЧ, рак и сахарный диабет в тяжелых стадиях.

После подачи ходатайства об изменении меры пресечения заключенным необходимо пройти медицинское освидетельствование. После этого администрация следственного изолятора переправит следователю и в суд копии медицинского заключения в течение одного дня с того момента, как оно будет готово.