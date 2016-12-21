Ученые устроят мощнейший взрыв в Подмосковье 

Москва, 21 декабря. Группа российских ученых в среду проведет уникальный эксперимент на полигоне в Черноголовке, чтобы узнать, что на самом деле происходит на таких планетах-гигантах, как Юпитер и Сатурн.

Сообщается, что в мероприятии примут участие президент РАН В.Е. Фортов и член-корреспондент РАН, заместитель директора Института проблем химической физики РАН (Черноголовка) В. Б. Минцев. Об этом рассказал телеканал «360».

Чтобы узнать, какие процессы происходят на Сатурне и Юпитере в результате взрыва сверхновых звезд, специалисты используют систему взрывных кумулятивных генераторов, с помощью которых они создадут максимально высокое давление, которое в миллион раз превышает атмосферное, что позволит увеличить температуру веществ до сотен тысяч градусов.

С помощью этих исследований специалисты смогут также узнать, влияют ли подобные условия на космические корабли и если да, то каким образом, а также как можно защитить аппараты.

