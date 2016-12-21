Обама звонил Путину по «красному телефону» в связи с хакерскими атаками

Вашингтон, 21 декабря. Президент США Барак Обама связывался со своим российским коллегой в связи с хакерскими атаками во время предвыборной кампании в США. Об этом сообщает издание NBC.

Как сообщается, американский президент принял решение снять напряженность в связи со сложившейся ситуацией и предупредить Россию о последствиях подобного вмешательства, к которому она, якобы, была причастна. Также издание утверждает, что Обама использовал во время беседы словосочетание «вооруженный конфликт», цитируя положения международного права, которое распространяется и на действия в киберпространстве.