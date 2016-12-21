ЧП с пассажирским самолетом произошло в аэропорту Екатеринбурга    

Екатеринбург, 21 декабря. Инцидент, который едва не обернулся трагедией, произошел во вторник в воздушной гавани Екатеринбурга. Там, самолет Boeing 767, который должен был отправиться на Пхукет и на борту которого находились 335 пассажиров и члены экипажа, съехал со взлетно-посадочной полосы в тот момент, когда он уже шел на взлет. Об этом сообщает Лайф.

К самолету незамедлительно прибыли сотрудники аэропорта и экстренно эвакуировали всех пассажиров. Людей отправили в здание терминала, поскольку на улице сильный мороз. Стоит отметить, что в ночь на среду, 21 декабря в Свердловской области температура опустилась до -38 градусов по Цельсию.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время аэропорт временно закрыт. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.