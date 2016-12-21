Власти Боливии нашли виновных в авиакатастрофе в Колумбии

Буэнос-Айрес, 21 декабря. Министр общественных работ Боливии Мильтон Кларос заявил, что виновниками авиакатастрофы самолета с бразильскими футболистами в Колумбии являются пилот Мигель Кирога и авиакомпании Lamia.

По его словам, к данным выводам эксперты пришли после проведения расследования крушения воздушного судна.

Он также добавил, что министерство приступило к административному и судебному разбирательствам в отношении государственных служащих, не выполнивших требуемые контрольные процедуры.

Напомним, что самолет авиакомпании Lamia потерпел крушение около Эль-Гордо 28 ноября. На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе».