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Омбудсмен Кузнецова: Конфликт в московской спецшколе был разрешен
Общество

Омбудсмен Кузнецова: Конфликт в московской спецшколе был разрешен

21.12.2016 1:37
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Омбудсмен Кузнецова: Конфликт в московской спецшколе был разрешен

Москва, 20 декабря. Конфликт в московской спецшколе благополучно разрешен, сообщает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее сообщалось, что московская полиция проверяет инцидент, который произошел в московской спецшколе «Шанс», где, по некоторым данным, ученики выгнали из школы персонал и забаррикадировались в здании. Их требованием стала смена школьного руководства, сообщает «Газета.ru»

По словам Кузнецовой, ситуация нормализовалась. В ближайшее время представители соцзащиты посетят учебное учреждение и поговорят с его учениками. На данный момент главная задача сделать так, чтобы воспитанники могли быть вовремя услышаны, а подобные ситуации не  повторялись.

 

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Антон Зарубин
#кузнецова
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Теперь Братск: зафиксирован первый случай отравления метанолом
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