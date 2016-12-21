Омбудсмен Кузнецова: Конфликт в московской спецшколе был разрешен

Москва, 20 декабря. Конфликт в московской спецшколе благополучно разрешен, сообщает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее сообщалось, что московская полиция проверяет инцидент, который произошел в московской спецшколе «Шанс», где, по некоторым данным, ученики выгнали из школы персонал и забаррикадировались в здании. Их требованием стала смена школьного руководства, сообщает «Газета.ru»

По словам Кузнецовой, ситуация нормализовалась. В ближайшее время представители соцзащиты посетят учебное учреждение и поговорят с его учениками. На данный момент главная задача сделать так, чтобы воспитанники могли быть вовремя услышаны, а подобные ситуации не повторялись.