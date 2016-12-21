Госдума хочет избавиться от неработающих законов

Москва, 21 декабря. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в регламент будут внесены изменения, благодаря которым сократится число неработающих законов.

Согласно данным поправка все социально значимые законопроекты будут приниматься нижней палатой в окончательном чтении только при наличии подзаконных актов, говорится в материале газеты «Известия».

Госдума рассмотрит данную инициативу на последнем в текущем году пленарном заседании.

Отмечается, что некоторые уже принятые законы, связанные с регулированием социально значимых вопросов, не действуют. Так, среди подобных законов называются закон о государственной информационной системе ЖКХ, государственной регистрации недвижимости, деятельности коллекторов и обороте универсальных электронных карт.