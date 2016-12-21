Австрийский депутат предложил создать зону свободной торговли с Россией

Вена, 21 декабря. Приоритетной целью внешнеполитического курса Австрии должно стать создание зоны свободной торговли с Россией. С таким заявлением выступил лидер Австрийской партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе.

Кроме создания зоны свободной торговли, Штрахе призвал снять санкции с России – по его мнению, они приносят лишь убытки, а также ухудшают отношения между двумя странами. Депутат отметил, что ля Австрии сейчас крайне важны крепкие торговые связи с Россией.

Ранее члены партии посещали Россию, участвуя в межпарламентском обмене, сообщает «Газета.ru». В Москве австрийские депутаты подписали соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия».