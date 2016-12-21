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США считают, что Россия больше не угрожает нацбезопасности
Весь мир

США считают, что Россия больше не угрожает нацбезопасности

21.12.2016 1:20
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США считают, что Россия больше не угрожает нацбезопасности

Вашингтон, 21 декабря. Министерство обороны США исключило Россию из списка главных угроз национальной безопасности.

Список «угроз», составленный Пентагоном, был передан избранному президенту США Дональду Трампу. Отмечается, что документ создан с учетом приоритетных направлений политики будущей администрации Соединенных Штатов в области безопасности.

В перечень вошли противостояние с боевиками экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в России), разработка новой концепции кибербезопасности, а также необходимость уменьшения дефицита бюджета. Помимо этого, в документе затрагиваются вопросы взаимоотношений с Китаем и Северной Кореей.

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Ирина Лошкарева
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