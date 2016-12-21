Алеппо покинули более 37 тысяч человек, сообщают власти Турции

Алеппо, 21 декабря. Международный Красный Крест заявил, что за пять суток сирийский город Алеппо покинули около 25 тысяч человек, турецкая сторона называет цифру 37,5 тысяч.

Процесс эвакуации мирных жителей и боевиков должен был закончиться еще во вторник, однако вывод людей из Алеппо постоянно приостанавливался. Эвакуированные размещаются в турецких больницах и палаточных городках в приграничных районах, им оказывают медицинскую помощь и обеспечивают всем необходимым. Накануне сирийские власти одобрили предложение ООН разместить в северной столице страны международных наблюдателей. В российском МИД считают, что этот формат является самым оптимальным для решения сирийской ситуации.