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Жительница Челябинской области чуть не утонула в болоте, пытаясь спасти козу

Происшествия
Жительница Челябинской области чуть не утонула в болоте, пытаясь спасти козу

Женщина едва не утонула в битумном болоте в городе Троицке Челябинской области при попытке спасти козу, которая увязла в смоле.

Местная жительница бросилась на помощь животному, которое утонет в болоте, но вскоре помощь понадобилась уже ей. Как сообщает KP, женщину спустя время нашел ее муж. Когда супруг обнаружил ее, спасительница животного уже увязла по горло в липком густом веществе.

При помощи досок и веревок спасатели вытащили женщину из болота и передали ее врачам для установления ее физического состояния. Козу тоже достали из смолы, но ее шансы на выживание невелики.

Ранее ребенок в Ленобласти едва не утонул в карьере из-за недосмотра родителей. Малыша удалось спасти.
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