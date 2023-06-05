Жительница Челябинской области чуть не утонула в болоте, пытаясь спасти козу

Женщина едва не утонула в битумном болоте в городе Троицке Челябинской области при попытке спасти козу, которая увязла в смоле.
Местная жительница бросилась на помощь животному, которое утонет в болоте, но вскоре помощь понадобилась уже ей. Как сообщает KP, женщину спустя время нашел ее муж. Когда супруг обнаружил ее, спасительница животного уже увязла по горло в липком густом веществе.
При помощи досок и веревок спасатели вытащили женщину из болота и передали ее врачам для установления ее физического состояния. Козу тоже достали из смолы, но ее шансы на выживание невелики.
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