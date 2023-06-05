Жительница Челябинской области чуть не утонула в болоте, пытаясь спасти козу

Местная жительница бросилась на помощь животному, которое утонет в болоте, но вскоре помощь понадобилась уже ей. Как сообщает KP, женщину спустя время нашел ее муж. Когда супруг обнаружил ее, спасительница животного уже увязла по горло в липком густом веществе.