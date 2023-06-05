Экс-президент США Трамп внезапно призвал не смеяться над падениями Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп неожиданно призвал перестать подшучивать над когнитивными проблемами действующего главы государства Джо Байдена. Об этом он заявил ведущему Fox News Шону Хэннити.
Политик отметил, что подобные действия выглядят не очень хорошо. Трамп также отметил, что когнитивные способности Байдена являются очень серьезной проблемой.
«Честно говоря, я не думаю, что это выглядит хорошо ни для вас, ни для кого-либо другого, когда вы шутите по этому поводу, потому что это серьезная проблема», — сказал Трамп.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала вероятную медицинскую помощь после недавнего падения Байдена на церемонии для выпускников академии ВВС США. По ее словам, глава государства не нуждается в помощи и смог сам подняться после инцидента.