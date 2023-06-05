Экс-президент США Трамп внезапно призвал не смеяться над падениями Байдена

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала вероятную медицинскую помощь после недавнего падения Байдена на церемонии для выпускников академии ВВС США. По ее словам, глава государства не нуждается в помощи и смог сам подняться после инцидента.