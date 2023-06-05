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Певица Алла Пугачева не планирует продавать свой замок

Шоу-бизнес
Певица Алла Пугачева не планирует продавать свой замок

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагента с Максима Галкина✱. Однако его жена, певица Алла Пугачева все еще не собирается отказываться от поездок в Россию. Также семейство не планирует отказаться от своего замка.

Люди, приближенные к семье Примадонны уверены, что на дальнейшую судьбу замка семьи решение суда не повлияет и замок никто не продаст. Для семьи это будет значит продать неотъемлемую часть жизни.

«Это надо понимать на чисто эмоциональном уровне, слишком много вложено в это место чувств, эмоций. Слишком он много хранит счастливых воспоминаний семьи», — приводит их слова издание МК

Ранее стало известно, что последний член семьи Аллы Пугачевой покинул Россию.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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