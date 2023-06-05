Немецкий политолог Меркель: люди в ВСУ закончатся быстрее, чем оружие

Люди у ВСУ закончатся быстрее, чем оружие из-за численного превосходства российской армии. Такое мнение высказал немецкий политолог Вольф Меркель в эфире Spiegel TV.
Он указал, что главная проблема Украины заключается не в количестве вооружения, а в численности населения и армии. Согласно данным Меркеля, на данный момент в России вооружен один миллион человек и еще два миллиона находятся в запасе.
Более того, по мнению политолога, Россия способна привлечь 45 миллионов человек в свои вооруженные силы в случае необходимости. Однако откуда Меркель взял эти цифры, не уточняется.
«Это больше, чем население всей Украины. Так как мы исходим из того, что НАТО непосредственно не вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим», — считает аналитик.
Ранее экономист Джулио Палермо заявил, что долговые обязательства Киева перед ЕС и США уничтожат страну. Современную экономическую ситуацию на Украине он назвал отчаянной.