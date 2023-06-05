Японцы платят 55 долларов в час на уроки по правильной улыбке

Девушка посещает курсы в рамках подготовки к рынку труда. Она заявляет, что ей необходимо «поработать над своей улыбкой». Один часовой индивидуальный урок «улыбки обходится японцам в 7700 иен, что примерно равно 4440 рублей или 55 долларам.