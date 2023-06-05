Японцы платят 55 долларов в час на уроки по правильной улыбке

Тренинги, на которых участников учат правильно улыбаться, проводятся в Японии. Курсы проводит тренер Кейко Кавано в аудиториях Токийской школы искусств. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство Reuters.
«Я мало использовала свои лицевые мышцы во время COVID, так что это хорошее упражнение», — приводит агентство слова одной из учениц 20-летней Химавари Йошида.
Девушка посещает курсы в рамках подготовки к рынку труда. Она заявляет, что ей необходимо «поработать над своей улыбкой». Один часовой индивидуальный урок «улыбки обходится японцам в 7700 иен, что примерно равно 4440 рублей или 55 долларам.
Японцы, активно придерживавшиеся всех запретов с начала эпидемии Covid-19, признаются, что редко использовали мимику под медицинскими масками. После отмены ограничений спрос на уроки по «улыбке» значительно вырос.
Ранее большинство японцев выступили за повышение обороноспособности страны.