Страны Запада не питают симпатий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с чем Киев не сможет присоединиться к НАТО. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.
Украинский лидер продолжает питать иллюзии насчет присоединения страны к НАТО и не осознает отношение Запада к нему. Свою нелюбовь они показывают тем, что отправляют граждан Украины на верную смерть.
«Они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», — заявил он.
Ранее Риттер оценил состояние главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, он жив, однако был тяжело ранен в результате российской ракетной атаки.