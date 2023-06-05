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Солист группы «Корни» Александр Бердников готов к появлению пятого ребенка

Шоу-бизнес
Солист группы «Корни» Александр Бердников готов к появлению пятого ребенка

Певец Александр Бердников, участник «Фабрики звезд» и солист группы «Корни», рассказал что готов к появлению пятого ребенка.

«Я думаю, что в семье должно много детей быть — это самое главное. Я рос не в многодетной семье, а один. Думаю, поэтому сейчас отыгрываюсь на своей семье. Я готов на пятого, но не знаю, захочет ли жена», — откровенно рассказал певец.

Вместе с супругой Ольгой Александр воспитывает дочь Милану, сына Марселя, а также двойняшек Розу и Викторию.

Ранее стало известно, что дети актера Павла Прилучного помогают растить его общего с актрисой Зепюр Брутян сына.
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