Солист группы «Корни» Александр Бердников готов к появлению пятого ребенка

Певец Александр Бердников, участник «Фабрики звезд» и солист группы «Корни», рассказал что готов к появлению пятого ребенка.
«Я думаю, что в семье должно много детей быть — это самое главное. Я рос не в многодетной семье, а один. Думаю, поэтому сейчас отыгрываюсь на своей семье. Я готов на пятого, но не знаю, захочет ли жена», — откровенно рассказал певец.
Вместе с супругой Ольгой Александр воспитывает дочь Милану, сына Марселя, а также двойняшек Розу и Викторию.
Ранее стало известно, что дети актера Павла Прилучного помогают растить его общего с актрисой Зепюр Брутян сына.