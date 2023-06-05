Мещанский суд Москвы заочно арестовал топ-менеджера «дочки» Росатома

Заместитель гендиректора по закупкам компании «Атомэнергопроект» (дочка «Росатома») Валерий Кагач был заочно арестован Мещанским судом Москвы за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.
Отмечается, что мера пресечения была изменена с подписки о не выезде на заключение под стражу. Главной причиной стало ненадлежащее поведение Кагача.
Производство по делу было также приостановлено до розыска подозреваемого. Его должны поместить под стражу на срок до двух месяцев.
Защита Кагача не согласилась с решением и подала жалобу в Мосгорсуд. Однако он оставил решение без изменения.
Ранее Мещанский суд Москвы задержал двух бизнесменов из Белгорода в связи с подозрениями в совершении экономических преступлений. Против них уже было заведено уголовное дело по статье Мошенничество.