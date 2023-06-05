В Госдуме предложили при рождении ребенка выдавать сертификаты для покупки необходимых младенцу вещей

Законопроект, предполагающий введение сертификата для новорожденных детей, подготовили депутаты от фракции ЛДПР. Сертификат, по задумке депутатов, будет вручаться родителям, чей доход ниже двух прожиточных минимумов.
«ЛДПР предлагает наделить семьи правом на получение сертификата, обеспечивающего новорождённого суммой на приобретение предметов первой необходимости», — сообщил в Telegram-канале замглавы фракции Ярослав Нилов.
Депутат добавил, что демографическую проблему необходимо решать комплексно и точечно. С помощью сертификата можно будет приобрести коляски, кроватки, пеленальный столик и прочие предметы, нужные для ухода за младенцем.
Ранее сообщалось, что выплаты родителям из материнского капитала на детей до трех лет, осуществляемые ежемесячно, теперь будут поступать 5 числа каждого месяца вне зависимости от региона.