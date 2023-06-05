Посол РФ в Нью-Дели: США продолжат давить на Индию с целью «оторвать» ее от Москвы

США продолжают давить на Индию с целью «оторвать» страну от России, однако Нью-Дели заинтересован в подержании дружественных отношений с Москвой. Об этом заявил посол РФ в стране Денис Алипов.
Дипломат добавил, что, в условиях противостояния России с Западом, Индия придерживается взвешенной политики. Нью-Дели также демонстрирует самостоятельность в принятии решений, а тактика давления на страну не работает.
«Давление Запада на Индию продолжается, и политику в этом плане США формулируют открыто - оторвать ее от России. Поддержание дружественных отношений с нашей страной соответствует национальным интересам Индии», — заявил Алипов.
Ранее официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что страна рассчитывает на участие России в саммите G20. Кремль также сообщил, что президент РФ Владимир Путин может принять участие в мероприятии.