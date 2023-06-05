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Молния ударила в самолет «Аэрофлота», направлявшийся из Москвы во Владивосток

Происшествия
Молния ударила в самолет «Аэрофлота», направлявшийся из Москвы во Владивосток

Молния попала в самолет А350 «Аэрофлота» во время рейса Владивосток Москва. Неофициальный Telegram-канал авиаперевозчика опубликовал кадры инцидента, снятые одним из пассажиров воздушного судна.

«Молния ударила в A350-900 «Аэрофлота» сразу после вхождения в плотную облачность во время взлета», — сообщает источник.

Пассажиры самолета услышали небольшой щелчок во время удара молнии. Произошедшее никак не повлияло на полет. Авиалайнер успешно приземлился в порту назначения.

Ранее в пассажирский лайнер российской авиакомпании «Сибирь» ударила молния. Самолет планировал совершить полет из Новосибирска в Объединенные Арабские Эмираты.
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