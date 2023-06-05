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Российские курорты стали на 20% популярнее, чем в прошлом году

Общество
Российские курорты стали на 20% популярнее, чем в прошлом году

Автобусные туры на курорты Черного моря стали популярнее в этом году на 20%. Об этом сообщает Утро.ру.

Кубанские власти заявляют, что 70% номеров уже забронированы на начало года. Наибольшую популярность среди черноморских курортов на территории страны обычно имеют Сочи, Анапа и Геленджик.

Только в начале 2023 года курорты Кубани привлекли более 3 миллионов туристов. Показатель, который ожидается в регионе до конца сезона, увеличился в 4 раза.

Ранее психотерапевт Михаил Кумов объяснил, как расслабиться во время отпуска.
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