Российские курорты стали на 20% популярнее, чем в прошлом году

Автобусные туры на курорты Черного моря стали популярнее в этом году на 20%. Об этом сообщает Утро.ру.
Кубанские власти заявляют, что 70% номеров уже забронированы на начало года. Наибольшую популярность среди черноморских курортов на территории страны обычно имеют Сочи, Анапа и Геленджик.
Только в начале 2023 года курорты Кубани привлекли более 3 миллионов туристов. Показатель, который ожидается в регионе до конца сезона, увеличился в 4 раза.
Ранее психотерапевт Михаил Кумов объяснил, как расслабиться во время отпуска.