Полиция США обвинила в убийстве 71-летней женщины ее дочь и внучку

Полиция округа Принс-Джордж США обвинила 44-летнюю Кэнди Крейг в убийстве собственной матери, а ее 19 летнюю дочь Салию Харди в пособничестве после того, как 71-летняя Маргарет Крейг была найдена мертвой сообщает NBC News.
«Согласно предварительному расследованию, полиция считает, что жертвой является Маргарет Крейг. Кэндис Крейг — дочь Маргарет, а Харди — ее внучка»,— передает издание.
Полиция прибыла в дом Крейг в пятницу вечером, чтобы проверить состояние 71-летней женщины. Двери стражам порядка открыла ее дочь Кэндис. Странный запах разложения заставил сотрудников полиции провести проверку помещения.
Правоохранители считают, что 44-летняя женщина 23-мая убила собственную мать, а ее 19 летняя дочь помогла на следующий день при попытке избавиться от тела бабушки.
Ранее сотрудники полиции в США поймали маньяка спустя 31 год после совершенного им убийства.