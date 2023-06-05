Полиция США обвинила в убийстве 71-летней женщины ее дочь и внучку

Полиция округа Принс-Джордж США обвинила 44-летнюю Кэнди Крейг в убийстве собственной матери, а ее 19 летнюю дочь Салию Харди в пособничестве после того, как 71-летняя Маргарет Крейг была найдена мертвой сообщает NBC News.