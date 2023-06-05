Большинство россиян поддержали ограничение скорости для электросамокатов

Опрос показал, что большинство россиян поддерживают идею введения ограничений скорости электросамокатов до 15 км/ч и запрет на пользование людьми младше 18 лет.
Предлагаемые ограничения чаще поддерживают женщины. Сторонников обозначенных мер регулирования больше среди родителей, чем среди бездетных. При этом опрошенные до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов вдвое чаще, чем старшее поколение.
Ранее депутат Станислав Наумов предложил строить отдельную инфраструктуру для электросамокатов. Депутат отметил, что запрещать самокаты не нужно.