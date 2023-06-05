Наиболее опытная и подготовленная часть ВСУ была уничтожена в начале спецоперации на Украине. ОБ этом заявил офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель».
ОН отметил, что украинская армия потеряла в начале СВО минимум половину ветеранского состава солдат. Все они были контрактниками, которые закалялись в течение восьми лет конфликта в Донбассе.
«В первой половине СВО у них очень много было потерь в личном составе <...>. И вот этот, можно так сказать, «золотой генофонд» армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен», — заявил российский офицер в интервью РИА Новости.
Ранее ВС России отразили две атаки ВСУ в районе Молчаново. Сообщается, что украинская армия потеряла до взвода военнослужащих.