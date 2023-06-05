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Российский офицер с позывным «Шмель»: ВСУ гонят на передовую необученных бойцов теробороны

Армия
Российский офицер с позывным «Шмель»: ВСУ гонят на передовую необученных бойцов теробороны

Киевские власти отправляют на передний край наименее подготовленных новобранцев из территориальной обороны. Об этом заявил офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель» в интервью РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что на первой линии также есть очень умелые бойцы ВСУ, которые воюют уже не первый год. Однако сейчас их гораздо меньше, чем в начале СВО.

«На переднюю линию, на самую первую линию обороны они выставляют если не полностью подготовленных – где-то наполовину, теробороновцев, можно так сказать: обычное мясо, – то уже на второй линии обороны, на третьей, там уже стоят те контрактники, обкатанные подразделения, которые были в начале СВО», — сказал офицер.

Ранее российское Минобороны сообщило о неудачной попытке ВСУ провести наступательные действия на южнодонецком направлении. Отмечается, что украинская армия попыталась прорваться на пяти участках фронта, но была отбита.
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