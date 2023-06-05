Подросток в Амурской области погиб от удара по голове во время соревнований ММА

Мальчик получил удар в голову во время состязания по ММА и потерял сознание. Врачи пытались спасти жизнь юному борцу, но позже он скончался в реанимации. По правилам проведения Кубка, все участники, не достигшие 18-летнего возраста, должны во время боя носить шлем открытого типа, которого на погибшем спортсмене во время соревнований не оказалось.