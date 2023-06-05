Подросток в Амурской области погиб от удара по голове во время соревнований ММА

Во время соревнований по смешанным единоборством в Белогорске Амурской области погиб 16-летний участник турнира, вышедший на ринг без шлема.
Мальчик получил удар в голову во время состязания по ММА и потерял сознание. Врачи пытались спасти жизнь юному борцу, но позже он скончался в реанимации. По правилам проведения Кубка, все участники, не достигшие 18-летнего возраста, должны во время боя носить шлем открытого типа, которого на погибшем спортсмене во время соревнований не оказалось.
«В силу пока неясных причин главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них», — сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков.
Установлением детей трагедии занимаются следственный комитет РФ и прокуратура. Выясняется, что именно стало причиной смерти мальчика.
Ранее подросток погиб в заброшенном строении под упавшей на него плитой в селе Некрасовка в Хабаровском крае.