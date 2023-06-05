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Недолго и несчастливо: в Индии молодожены умерли на следующий день после свадьбы

Общество
Недолго и несчастливо: в Индии молодожены умерли на следующий день после свадьбы

В индийском штате Уттар-Прадеш молодожены умерли сразу после свадьбы. Смерть наступила ночью от сердечного приступа. Об этом сообщает India Today.

22-летний молодой человек и 20-летняя девушка сыграли свадьбу, а после торжества уединились в своей комнате на брачную ночь. На следующее утро их нашли мертвыми.

Результаты судмедэкспертизы показали, что причиной смерти молодоженов стал сердечный приступ. Информацию об этом подтвердили в местной полиции. Что конкретно случилось не уточняется.

Ранее стало известно, что больше половины граждан РФ считают идеальной скромную свадьбу.
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