Эксперт Пащенко рассказал как можно вычислить телефонных мошенников по кодовому слову

Руководитель проекта КиберМосква Григорий Пащенко дал несколько способов, которые помогут обезопасить себя от мошенников. Свои рекомендации он дал в интервью радио Sputnik.
Эксперт посоветовал указывать ненастоящие имя и фамилию в сервисах доставки еды и интернет-магазинах. Таким образом, если база данных утечет в сеть, то злоумышленники назовут человека ненастоящим именем.
Также стоит договориться с близкими людьми о кодовом слове на случай экстренной ситуации. Это поможет обезопаситься от мошенников, которые выдают себя за родственников и рассказывая о несчастьях просят денег.
«Договариваемся, что если попадаем в серьезную ситуацию, то наше кодовое слово будет такое-то. Причем выбрать надо такое слово, чтобы его легко было запомнить», — предложил Пащенко.
Эксперт добавил, что обычно злоумышленники звонят с постороннего номера. Тогда стоит повесить трубку и пробить его в интернете.
Четвертым способом может стать просьба совершить видеозвонок. Если человек говорит, что не может этого сделать по той или иной причине, стоит отнестись к данным словам со скепсисом.
Ранее юрист Иван Соловьев предупредил россиян о новом способе мошенничества. Злоумышленники начали предлагать совершить видеозвонок, где они одеваются в одежду банковского служащего и находятся в соответствующей обстановке.