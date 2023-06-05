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Эксперт Пащенко рассказал как можно вычислить телефонных мошенников по кодовому слову

Общество
Эксперт Пащенко рассказал как можно вычислить телефонных мошенников по кодовому слову

Руководитель проекта КиберМосква Григорий Пащенко дал несколько способов, которые помогут обезопасить себя от мошенников. Свои рекомендации он дал в интервью радио Sputnik.

Эксперт посоветовал указывать ненастоящие имя и фамилию в сервисах доставки еды и интернет-магазинах. Таким образом, если база данных утечет в сеть, то злоумышленники назовут человека ненастоящим именем.

Также стоит договориться с близкими людьми о кодовом слове на случай экстренной ситуации. Это поможет обезопаситься от мошенников, которые выдают себя за родственников и рассказывая о несчастьях просят денег.

«Договариваемся, что если попадаем в серьезную ситуацию, то наше кодовое слово будет такое-то. Причем выбрать надо такое слово, чтобы его легко было запомнить», — предложил Пащенко.

Эксперт добавил, что обычно злоумышленники звонят с постороннего номера. Тогда стоит повесить трубку и пробить его в интернете.

Четвертым способом может стать просьба совершить видеозвонок. Если человек говорит, что не может этого сделать по той или иной причине, стоит отнестись к данным словам со скепсисом.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил россиян о новом способе мошенничества. Злоумышленники начали предлагать совершить видеозвонок, где они одеваются в одежду банковского служащего и находятся в соответствующей обстановке.
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