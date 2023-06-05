Gazete Duvar: регулярное потребление томатов может защитить от опухолей и болезней сердца

Томаты один из самых любимых и распространенных овощей, который используются во множестве форм, начиная от свежих помидор в составе легкого греческого салата, который особенно приятно есть в летнюю жару, и заканчивая томатным гозе —необычным сортом пива для истинных ценителей этого плода.
Эксперты турецкого издания Duvar перечислили ряд свойств этого овоща, делающие его еще более привлекательным для потребления. Плод, содержит ряд антиоксидантов, которые необходимы человеческому организму.
Согласно некоторым исследованиям определенные антиоксиданты, содержащиеся в томатах, могут защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей и предотвратить риск возникновения опухолей.
Потребление помидор может способствовать здоровью сердца, так как в них содержится достаточное количество калия, который снижает артериальное давление. Риск инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца снижает при регулярном потреблении томатов.
Ранее врач-диетолог Наталья Зубарева рассказала какие овощи и фрукты действительно можно есть в неограниченных количествах, а от каких вовсе стоит отказаться.