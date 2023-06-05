Gazete Duvar: регулярное потребление томатов может защитить от опухолей и болезней сердца

Томаты один из самых любимых и распространенных овощей, который используются во множестве форм, начиная от свежих помидор в составе легкого греческого салата, который особенно приятно есть в летнюю жару, и заканчивая томатным гозе —необычным сортом пива для истинных ценителей этого плода.