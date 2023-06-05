Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что нельзя есть летом

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал от употребления каких продуктов лучше отказаться в самое теплое время года. Об этом сообщает Утро.ру.
Специалист рекомендует ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калорий и пить больше жидкости. С особой осторожностью необходимо употреблять молочные продукты.
Нужно есть больше овощей и фруктов, а с собой брать как перекус сушки или печеньки.
Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал тяжесть в животе возможным симптомом рака кишечника. Его можно распознать на ранних стадиях, если обращать внимание на сигналы организма.