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Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что нельзя есть летом

Общество
Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что нельзя есть летом

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал от употребления каких продуктов лучше отказаться в самое теплое время года. Об этом сообщает Утро.ру.

Специалист рекомендует ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калорий и пить больше жидкости. С особой осторожностью необходимо употреблять молочные продукты.

Нужно есть больше овощей и фруктов, а с собой брать как перекус сушки или печеньки.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал тяжесть в животе возможным симптомом рака кишечника. Его можно распознать на ранних стадиях, если обращать внимание на сигналы организма.
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