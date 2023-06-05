Telegraph: Сунак планирует убедить Байдена поддержать кандидатуру главы британского МО на пост генсека НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен убедить президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру главы Минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph.
Издание отмечает, что Сунак уже продвигал кандидатуру Уоллеса на полях саммита G7 в Хиросиме. Отмечается, что глава Минобороны Великобритании пользуется популярностью в США.
Однако против назначения Уоллеса могут выступить Франция и Германия. Кроме того, некоторые страны НАТО считают, что на данный пост должна быть впервые избрана женщина.
Одним из вероятных претендентов является премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая должна провести встречу с Байденом 5 июня в Белом доме. Однако Лондон относится скептически к ее кандидатуре.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым подготовку украинских военных под флагами НАТО. Это он объяснил необходимостью избегать конфликта с Россией.