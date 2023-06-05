Спрос россиян на билеты кавер-концертов вырос на 155%

Интерес россиян к музыкальным концертам трибьют-групп значительно вырос в последнее время. Спрос на билеты в период с января по май вырос примерно в 2,5 раза, а самих мероприятий стало почти в два раза больше.
Продажа билетов на концерты кавер-групп — трибьютов известных исполнителей выросла на 155% с начала 2023 года, в то время как артисты стали выступать на 95% чаще, сообщает Коммерсант.
Средний чек на покупку билетов тоже вырос до 4300 рублей, что на 43% больше ценников прошлого года. Только в марте 2023 года было проведено 44 концерта, в то время, как в том же месяце прошлого года их было всего 14.
Ранее певец Костя Грим назвал себя и брата-близнеца Бориса Бурдаева «выскочками», поскольку им удалось самостоятельно, без помощи спонсоров или знаменитой династии, стать известными и популярными.