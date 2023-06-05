ОПЕК+ объявила о продлении нефтяного соглашения до 2024 года

Страны ОПЕК+ объявили о продлении своей нефтяной сделки на 2024 год и снижении добычи нефти на 1.4 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в заявлении организации по итогам встречи 4 мая в Вене.
Отмечается, что страны, за счет которых было объявлено о сокращении добычи нефти и так разрабатывают месторождения ниже установленных квот. В связи с этим, новые корректировки были объявлены только «на бумаге».
Отмечается, что некоторые страны ОПЕК+, в частности из Африки, не могут нарастить добычу нефти до позволенного им уровня. Основными причинами стали технические моменты и естественное снижение разработки месторождений.
Ранее вице-премьер России Александр Новак оценил состояние мирового рынка энергоресурсов. По его мнению он достиг баланса спроса и предложения.