Названы страны, которые наиболее охотно выдают шенгенские визы

Составлен список стран, чьи диппредставительства наиболее вероятно одобрят шенгенскую визу на отпуск 2023 года. Об этом сообщает Schengenvisainfo.
Представленный рейтинг утверждает, что 10 стран с самым низким уровнем отказов в этом году это: Италия, Греция, Швейцария, Польша, Люксембург, Финляндия, Словакия, Латвия, Литва и Исландия.
Наиболее часто в выдаче въездного документа отказывают французские консульства и посольства.
Впрочем, список не учитывает, что целый ряд государств в принципе не выдает визы российским туристам. Речь идет о Финляндии, Польше и странах Прибалтики.
Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал о возможных случаях отмены уже запланированного отпуска.