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В США подтвердили, что для перехвата самолета над Вашингтоном привлекался истребитель ВВС

Происшествия
В США подтвердили, что для перехвата самолета над Вашингтоном привлекался истребитель ВВС

Американские военнослужащие подтвердили, что спровоцировали звуковой удар в небе над Вашингтоном, перехватив истребителем ВВС США F-16 гражданский самолет Cessna Citation.

«Гражданский самолет был перехвачен примерно в 15.20 Пилот не реагировал, и впоследствии воздушное судно потерпело крушение», — говорится в сообщении, распространенным американским военным командованием.

В воскресенье в 22:20 по московскому времени истребитель перехватил бизнес-джет и сопровождал его до момента крушения, которое произошло около Национального заповедника Джорджа Вашингтона. Установить связь с пилотом так и не удалось.

Ранее власти США подняли в воздух истребители из-за нарушившего воздушное пространство бизнес-джета Cessna Citation.
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