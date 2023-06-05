Министр обороны Китая Ли Шанфу: конфликт Вашингтона и Пекина станет катастрофой для всего мира

Конфликт Китая и США станет «невыносимой катастрофой» для всего мира. Об этом заявил глава Минобороны КНР Ли Шанфу на саммите по безопасности «Даилог Шангри-Ла».
Глав оборонного ведомства подчеркнул, что Китай предпочитает конфронтации с США поиск точек соприкосновения для начала диалога. В то же время он отметил, что два государства очень сильно отличаются друг от друга.
«Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», — заявил Ли Шанфу.
Министр обороны КНР также отметил, что страны могут иметь общие интересы для развития двусторонних связей. Также он уверен, что мир достаточно велик, чтобы Пекин и Вашингтон могли вместе развиваться.
Ранее Ли Шанфу призвал использовать «все возможные средства» для завершения конфликта на Украине. Он также указал на необходимость начала дипломатического процесса.