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Министр обороны Китая Ли Шанфу: конфликт Вашингтона и Пекина станет катастрофой для всего мира

Политика
Министр обороны Китая Ли Шанфу: конфликт Вашингтона и Пекина станет катастрофой для всего мира

Конфликт Китая и США станет «невыносимой катастрофой» для всего мира. Об этом заявил глава Минобороны КНР Ли Шанфу на саммите по безопасности «Даилог Шангри-Ла».

Глав оборонного ведомства подчеркнул, что Китай предпочитает конфронтации с США поиск точек соприкосновения для начала диалога. В то же время он отметил, что два государства очень сильно отличаются друг от друга.

«Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», — заявил Ли Шанфу.

Министр обороны КНР также отметил, что страны могут иметь общие интересы для развития двусторонних связей. Также он уверен, что мир достаточно велик, чтобы Пекин и Вашингтон могли вместе развиваться.

Ранее Ли Шанфу призвал использовать «все возможные средства» для завершения конфликта на Украине. Он также указал на необходимость начала дипломатического процесса.
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