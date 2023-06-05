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Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ стали чаще обстреливать тыловые районы Запорожской области

Армия
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ стали чаще обстреливать тыловые районы Запорожской области

ВСУ стали чаще наносить удары по тыловым районам Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он добавил, что украинские войска используют для этого ракеты Storm Shadow и «Точка-У». В первую очередь обстрелам подвергаются объекты транспортной логистики и гражданской инфраструктуры.

«Используются ракеты Storm Shadow и «Точка-У». Их запускают в больших количествах, а значит боеприпасы у украинских боевиков и террористов есть в достаточном количестве», — заявил Рогов.

Ранее Рогов сообщил о восьмичасовом столкновении с ВСУ на Запорожском направлении. Он отметил, что украинские подразделения не смогли добиться успеха на данном участке фронта.
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