Губернатор Гладков: энергетический объект горит в Белгородском районе в результате атаки с БПЛА

Один из объектов энергетической инфраструктуры горит в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Предварительной причиной возгорания называется сброшенное с беспилотника взрывное устройство. Сообщений о пострадавших не поступало.
На месте работают экстренные службы. Отключений потребителей от энергетической системы не было.
Ранее Гладков подтвердил, что украинская ДРГ вошла в Новую Таволжанку Белгородской области. Он добавил, что в населенном пункте идут бои. Глава региона отметил, что видел обращение диверсантов и заявил о своей готовности встретится с ними в автомобильном пункте пропуска «Шебекино» ради пленных.