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Губернатор Гладков: энергетический объект горит в Белгородском районе в результате атаки с БПЛА

Происшествия
Губернатор Гладков: энергетический объект горит в Белгородском районе в результате атаки с БПЛА

Один из объектов энергетической инфраструктуры горит в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Предварительной причиной возгорания называется сброшенное с беспилотника взрывное устройство. Сообщений о пострадавших не поступало.

На месте работают экстренные службы. Отключений потребителей от энергетической системы не было.

Ранее Гладков подтвердил, что украинская ДРГ вошла в Новую Таволжанку Белгородской области. Он добавил, что в населенном пункте идут бои. Глава региона отметил, что видел обращение диверсантов и заявил о своей готовности встретится с ними в автомобильном пункте пропуска «Шебекино» ради пленных.
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