Губернатор Гладков: энергетический объект горит в Белгородском районе в результате атаки с БПЛА

Ранее Гладков подтвердил, что украинская ДРГ вошла в Новую Таволжанку Белгородской области. Он добавил, что в населенном пункте идут бои. Глава региона отметил, что видел обращение диверсантов и заявил о своей готовности встретится с ними в автомобильном пункте пропуска «Шебекино» ради пленных.