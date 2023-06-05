Ежемесячные выплаты из маткапитала теперь будут поступать в единый день 5 числа

Ранее выплаты осуществляли в разные дни, в зависимости от региона. Родители получали выплаты за текущий месяц с 1 по 15 числа или с 16 по 25 числа в зависимости от субъекта РФ. Теперь в единый день 5 числа будет приходить плата за предыдущий месяц.