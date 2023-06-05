Ежемесячные выплаты из маткапитала теперь будут поступать в единый день 5 числа

Выплаты родителям из материнского капитала на детей до трех лет, осуществляемые ежемесячно, теперь будут поступать 5 числа каждого месяца вне зависимости от региона.
Ранее выплаты осуществляли в разные дни, в зависимости от региона. Родители получали выплаты за текущий месяц с 1 по 15 числа или с 16 по 25 числа в зависимости от субъекта РФ. Теперь в единый день 5 числа будет приходить плата за предыдущий месяц.
Переход на новую систему произойдет автоматически. Уже с июня семьи получат выплаты по новым правилам. Денежные суммы за май поступят на счета родителей уже в понедельник.
Ранее стало известно, что маткапитал на обучение детей использовали свыше 1,7 млн семей.