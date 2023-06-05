Солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал о рождении сына

Певец Владимир Политов рассказал о рождении сына. Мальчик появился на свет 6 апреля. Об этом исполнитель рассказал на шоу «Звезды сошлись».
Так же солист группы «На-На» раскрыл имя сына. Мальчика назвали Артем. Артист поделился, что сейчас все свое свободное время посвящает сыну. К слову, музыканту уже 52 года, а его второй супруге, которая подарила ему сына — 28.
Ранее на то же шоу приходила экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина. Девушка совсем скоро родит мальчика. На шоу она раскрыла имя будущего наследника.