На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2

Землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано на Сахалине 5 мая. Об этом сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки ощутили жители села Онор. Сила землетрясения там оценивалась в 3 балла, пишет РИА Новости.
«Землетрясение магнитудой 3,2 произошло 5 июня в 6.40 (22.40 мск воскресенья). Эпицентр находился в 12 километрах южнее села Онор в Смирныховском районе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 5 километров», – сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Ранее на Cахалине уже произошли два землетрясения с силой толчков в 3,5 и 3,3 балла. Интервал между ними составил полчаса.