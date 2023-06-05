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На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2

Происшествия
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2

Землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано на Сахалине 5 мая. Об этом сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки ощутили жители села Онор. Сила землетрясения там оценивалась в 3 балла, пишет РИА Новости.

«Землетрясение магнитудой 3,2 произошло 5 июня в 6.40 (22.40 мск воскресенья). Эпицентр находился в 12 километрах южнее села Онор в Смирныховском районе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 5 километров», – сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Ранее на Cахалине уже произошли два землетрясения с силой толчков в 3,5 и 3,3 балла. Интервал между ними составил полчаса.
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