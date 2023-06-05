«Переводчик» Гая Ричи собрал 77 миллионов в прокате с момента премьеры в России

Кинокартина «Переводчик» собрала 25,8 миллиона рублей в субботу и 53,8 миллиона рублей в сумме за первые три дня после премьеры, тем самым гарантировав себе победу по кассовым сборам в выходные.
«Для ничем не блеснувшего в мировом кинопрокате фильма 76-77 миллионов рублей в премьерный уик-энд более чем солидный результат», — пишет портал kinobusiness.com.
Предыдущие работы режиссера Гая Ричи получали, возможно большее признание со стороны зрителей и «Переводчик» по ожиданиям критиков не должен был иметь большого успеха у российских зрителей. Однако фильм вопреки ожиданиям «выстрелил».
При этом средняя посещаемость сеансов новой кинокартины Гая Ричи составила 15 человек, уступив из лидеров проката только «Вызову».
Ранее американский анимационно-компьютерный мультфильм «Братья Супер Марио в кино» собрал рекордную кассу в Японии.