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«Переводчик» Гая Ричи собрал 77 миллионов в прокате с момента премьеры в России

Шоу-бизнес
«Переводчик» Гая Ричи собрал 77 миллионов в прокате с момента премьеры в России

Кинокартина «Переводчик» собрала 25,8 миллиона рублей в субботу и 53,8 миллиона рублей в сумме за первые три дня после премьеры, тем самым гарантировав себе победу по кассовым сборам в выходные.

«Для ничем не блеснувшего в мировом кинопрокате фильма 76-77 миллионов рублей в премьерный уик-энд более чем солидный результат», — пишет портал kinobusiness.com.

Предыдущие работы режиссера Гая Ричи получали, возможно большее признание со стороны зрителей и «Переводчик» по ожиданиям критиков не должен был иметь большого успеха у российских зрителей. Однако фильм вопреки ожиданиям «выстрелил».

При этом средняя посещаемость сеансов новой кинокартины Гая Ричи составила 15 человек, уступив из лидеров проката только «Вызову».

Ранее американский анимационно-компьютерный мультфильм «Братья Супер Марио в кино» собрал рекордную кассу в Японии.
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