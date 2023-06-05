Минобороны РФ: ВСУ предприняли неудачную попытку крупномасштабного наступления утром 4 июня

Украинская армия начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении утром 4 июня. Об этом сообщили в Минобороны России.
Украинская армия применила в наступлении 23 и 31 механизированные бригады из состава стратегических резервов. Им оказывали поддержку другие воинские подразделения.
Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Целью являлась попытка прорыва наиболее уязвимых участков фронта. Однако ВСУ не смогли достичь успеха.
Украинская армия потеряла 250 человек личного состава, 16 танков, 3 БМП и 21 БТР.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о восьмичасовом столкновении с ВСУ на Запорожском направлении. Он отметил, что украинские подразделения не смогли добиться успеха.