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Минобороны РФ: ВСУ предприняли неудачную попытку крупномасштабного наступления утром 4 июня

Армия
Минобороны РФ: ВСУ предприняли неудачную попытку крупномасштабного наступления утром 4 июня

Украинская армия начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении утром 4 июня. Об этом сообщили в Минобороны России.

Украинская армия применила в наступлении 23 и 31 механизированные бригады из состава стратегических резервов. Им оказывали поддержку другие воинские подразделения.

Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Целью являлась попытка прорыва наиболее уязвимых участков фронта. Однако ВСУ не смогли достичь успеха.

Украинская армия потеряла 250 человек личного состава, 16 танков, 3 БМП и 21 БТР.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о восьмичасовом столкновении с ВСУ на Запорожском направлении. Он отметил, что украинские подразделения не смогли добиться успеха.
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