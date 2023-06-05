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Российские пользователи испытали проблему с доступом к ВКонтакте по неизвестной причине

Общество
Российские пользователи испытали проблему с доступом к ВКонтакте по неизвестной причине

Сбой произошел в социальной сети Вконтакте. Ночью на понедельник пользователи соцсети массово начали жаловаться, что сайт оказался недоступен. В настоящее время сайт все еще не работает.

«Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже», — гласит сообщение, всплывающее при попытке зайти на сайт социальной сети.

Администрация ВКонтакте не делала никаких официальных заявлений в связи с проблемами доступа. Пользователи сообщают, что соцсеть недоступна по меньшей мере уже пол часа.

Ранее сайт перестал работать 2 июня около 14:15 по московскому времени.
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