Российские пользователи испытали проблему с доступом к ВКонтакте по неизвестной причине

Сбой произошел в социальной сети Вконтакте. Ночью на понедельник пользователи соцсети массово начали жаловаться, что сайт оказался недоступен. В настоящее время сайт все еще не работает.
«Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже», — гласит сообщение, всплывающее при попытке зайти на сайт социальной сети.
Администрация ВКонтакте не делала никаких официальных заявлений в связи с проблемами доступа. Пользователи сообщают, что соцсеть недоступна по меньшей мере уже пол часа.
Ранее сайт перестал работать 2 июня около 14:15 по московскому времени.