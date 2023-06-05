Венгрия и Турция договорились о взаимной поддержки в рамках НАТО

Венгрия и Турция договорились поддерживать друг друга в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогу телефонных переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства не уточнил причины подобного шага. Однако данные страны единственные, кто не ратифицировал документы о присоединении Швеции к НАТО.
«Мы заверили друг друга в приверженности развитию стратегического партнерства между двумя странами и договорились продолжать взаимную поддержку в НАТО», — написал Сийярто в своих соцсетях.
Ранее премьер Эстонии Кая Каллас, заявила о невозможности присоединения Украины к НАТО из-за конфликта на ее территории. При этом, Таллин продолжит поддерживать Киев на пути в Альянс.